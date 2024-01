Brindisi, ritrovata la 18enne Martina Gargiulo scomparsa da casa qualche giorno fa, “sta bene”

0 SHARES Condividi Tweet

Martina Gargiulo, 18 anni, scomparsa a Brindisi, è stata ritrovata sana e salva a Lecce. Si è presentata di sua iniziativa alla caserma dei carabinieri, riunendosi con la sua famiglia dopo un’intensa ricerca.

A poco più di 24 ore dalla sua sparizione, Martina si è presentata spontaneamente nella caserma dei carabinieri di Lecce nella serata di lunedì 8 gennaio. La notizia ha immediatamente rassicurato i suoi genitori e i parenti, che hanno potuto finalmente riabbracciarla.

La ragazza era sparita nel pomeriggio del 7 gennaio, dopo aver comunicato al padre di andare al pub con un’amica. Tuttavia, si è poi scoperto che si trattava di un depistaggio. Martina aveva abbandonato il suo telefono in un cestino alla stazione e preso un treno per Lecce.

La mobilitazione per la ricerca

Le forze di polizia e l’associazione Penelope si sono immediatamente attivate per la ricerca di Martina.

Anche il padre della ragazza ha lanciato un appello sui social media e ha partecipato attivamente alle ricerche, organizzando ronde improvvisate con alcuni colleghi. Sui social network, le segnalazioni e gli appelli si sono moltiplicati.

Grazie al tam tam sui social, sono emersi i primi avvistamenti di Martina. Una telecamera l’ha ripresa alla stazione di Lecce e altre persone l’hanno vista nei pressi dell’hotel Tiziano.

Il lieto fine: Martina torna a casa

Il ritorno di Martina alla caserma dei carabinieri ha posto fine alle ore di angoscia per la famiglia e gli amici.

La sua decisione di presentarsi di sua iniziativa alla caserma ha sollevato tutti dal peso dell’incertezza. Questo episodio sottolinea l’importanza della collaborazione comunitaria e dell’uso dei social media nelle ricerche di persone scomparse, dimostrando come, in situazioni di emergenza, una comunità possa unirsi per supportare una delle sue membri.