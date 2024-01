Matteo Salvini si schiera in difesa di Chiara Ferragni e Fedez “Lontanissimi da me, ma accanimento e cattiveria su di loro mi sconcertano”

0 SHARES Condividi Tweet

Matteo Salvini si esprime in difesa di Chiara Ferragni contro gli attacchi ricevuti, nonostante le note divergenze tra lui e la coppia Ferragni-Fedez.

Salvini difende Chiara Ferragni

Nonostante una storia di polemiche e divergenze di opinioni, Matteo Salvini ha sorprendentemente preso le difese di Chiara Ferragni. In una recente intervista a Rtl 102.5, il vicepremier ha espresso il suo disaccordo con l’accanimento mediatico nei confronti dell’imprenditrice, coinvolta in un’ipotesi di reato per truffa nel caso del pandoro Balocco.

Salvini ha sottolineato che, nonostante le frequenti polemiche con Fedez, non considera Chiara Ferragni un problema per l’Italia.

Questa dichiarazione segna un notevole cambiamento di tono nei confronti della coppia, noti per essere stati spesso in disaccordo con Salvini.

Le polemiche storiche tra Salvini e i Ferragnez

Il rapporto tra Matteo Salvini e la coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez è stato caratterizzato da scambi polemici e disaccordi, soprattutto su questioni politiche e di diritti civili.

Un esempio di ciò risale al 2020, durante l’emergenza Covid, quando Giuseppe Conte aveva chiesto aiuto alla coppia per un appello social sull’uso delle mascherine.

Salvini aveva commentato ironicamente, scatenando una risposta tagliente da parte di Fedez su Twitter.

Questi scambi hanno delineato un rapporto di reciproca distanza e disaccordo tra il leader della Lega e i Ferragnez.

Un inaspettato cambio di prospettiva

L’intervento di Salvini a difesa di Chiara Ferragni rappresenta un cambiamento sorprendente nel loro rapporto pubblico.

Le sue parole contro l’accanimento mediatico e il livore nei confronti di Ferragni mostrano un lato più conciliante del politico. Salvini evidenzia la necessità di un approccio più equilibrato e meno aggressivo nei confronti delle figure pubbliche, indipendentemente dalle divergenze di opinione.