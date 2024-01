bambino di 4 anni morto dopo giorni in ospedale con la febbre alta, il padre esige verità: “Era sano, ora si faccia chiarezza”

0 SHARES Condividi Tweet

Un bambino di 4 anni è tragicamente deceduto a Cremona dopo un ricovero ospedaliero per sintomi influenzali. La famiglia chiede chiarezza, mentre l’ospedale avvia un’indagine approfondita.

Il dramma di una famiglia

Un bambino di quattro anni è morto a Cremona dopo aver mostrato sintomi di febbre e vomito.

La famiglia, inizialmente rassicurata dai medici del Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Cremona che si trattasse solo di influenza, ora vive una tragedia incomprensibile.

Il padre, in una lettera indirizzata a La Provincia di Cremona, esprime il suo dolore e la necessità di chiarimenti: “Voglio sapere cosa è successo: non si può morire così, per un mal di pancia”.

Cresce l’allarme, manca la diagnosi

I sintomi del bambino hanno iniziato a peggiorare progressivamente. Nonostante i ripetuti ricoveri in ospedale il 25 e il 26 dicembre, e diversi esami eseguiti, i medici hanno continuato a tranquillizzare la famiglia.

“Continuavano a dirci di stare tranquilli. Ma nella tarda serata del 26 è morto”, racconta il padre. Questa tragica svolta ha lasciato la famiglia e la comunità in cerca di risposte.

La risposta dell’ospedale e l’indagine in corso

L’ospedale Maggiore di Cremona, conscio della gravità della situazione, ha immediatamente informato la magistratura e avviato un’indagine interna.

L’autopsia, effettuata il 29 dicembre, mira a chiarire le cause del decesso.

La Direzione generale Welfare di Regione Lombardia e l’Asst di Cremona hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia e assicurato massima trasparenza nelle indagini: “L’interesse comune e prioritario è accertare le cause di morte con la massima trasparenza”.

Le conclusioni dell’autopsia saranno rese note seguendo i tempi tecnici di refertazione, mentre l’ospedale si impegna a verificare con oggettività il percorso di cura intrapreso dal bambino.