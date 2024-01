Incidente nella notte, 22enne cade dallo scooter e sbatte la testa sull’asfalto, morto sul colpo

0 SHARES Condividi Tweet

Santi Placido, un ragazzo di 22 anni, ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale a Santa Maria di Licodia. La comunità esprime profondo cordoglio sui social.

Incidente mortale per un giovane

Una tragica notte a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania, ha visto la perdita di Santi Placido, un ragazzo di soli 22 anni. Il giovane, originario di Biancavilla, ha avuto un fatale incidente mentre guidava il suo scooter in via Cavaliere Bosco.

Ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente a terra e subendo un violento impatto alla testa.

Sforzi vani per salvare il giovane

Nonostante l’intervento immediato del 118, i soccorritori non sono riusciti a salvare la vita di Santi Placido.

Il ragazzo è deceduto poco dopo essere stato trasportato all’ospedale di Biancavilla. Questo tragico evento ha lasciato la comunità in lutto e in cerca di risposte.

Indagini in corso e cordoglio della comunità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Santa Maria di Licodia, che stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Nel frattempo, sui social network si moltiplicano i messaggi di cordoglio da parte di amici e parenti, un segno della profonda tristezza e del senso di perdita che ha colpito la comunità.