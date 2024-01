Addio a Adam Jendoubi, l’attore 23enne del video di Liberato

0 SHARES Condividi Tweet

Adam Jendoubi, attore e modello napoletano di 23 anni, è morto a seguito di un arresto cardiaco. La famiglia ha donato i suoi organi, rispettando la sua volontà.

Il giovane attore e modello napoletano, Adam Jendoubi, è deceduto a soli 23 anni. La causa è stata un arresto cardiaco occorso durante la notte di Capodanno. Dopo l’incidente, Jendoubi era rimasto in coma all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La conferma della sua morte è arrivata il 9 gennaio dal fratello Habib tramite un post su Instagram, dove ha anche rivelato che la famiglia ha deciso di donare gli organi del 23enne, seguendo le sue volontà espresse in precedenza.

Le circostanze misteriose dell’incidente

Jendoubi, di origini tunisine e polacche ma cresciuto a Napoli, era noto per il suo ruolo nel film “La paranza dei bambini” e per i video di Liberato. Il giovane era stato trovato incosciente a Castellammare di Stabia nelle prime ore del nuovo anno. Inizialmente si pensava fosse stato coinvolto in un incidente stradale, ma si è poi scoperto che si trattava di un arresto cardiaco di cause sconosciute. Secondo le informazioni, dopo aver partecipato a una festa di Capodanno, Jendoubi aveva perso i sensi, causandosi gravi lesioni al viso.

Il ricordo del fratello

Il fratello di Jendoubi, Habib, ha espresso il suo dolore e la sua ammirazione per la scelta matura di Adam di donare gli organi, una decisione presa all’età di 18 anni. Nel suo messaggio su Instagram, Habib ha descritto Adam come un “leone fino alla fine” e ha sottolineato che la sua morte cambia completamente la sua vita. “Resta in Power, vita mia, buon viaggio,” ha scritto Habib, ricordando Adam come qualcuno che continuerà a vivere nel cuore di chi resta. La scomparsa di Jendoubi lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo e nella comunità napoletana, ma il suo gesto di generosità offre speranza e vita a chi riceverà i suoi organi.