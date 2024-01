Vasco Rossi: Re indiscusso di San Siro con sette date sold out

0 SHARES Condividi Tweet

Vasco Rossi conferma il suo status di icona del rock italiano con tutte e sette le date del suo tour a San Siro sold out.

Vasco Rossi si conferma come una leggenda del rock italiano, conquistando San Siro per la seconda volta con sette spettacoli completamente esauriti. Questa impresa straordinaria si svolgerà nel 2024, con Vasco che trasformerà lo stadio milanese in un vero e proprio “Vascoland” per circa un mese, dal 7 al 20 giugno. Con queste date, il rocker di Zocca raggiunge il numero impressionante di 36 concerti a San Siro, davanti a oltre due milioni di “sudditi” affezionati.

La storica carriera di Vasco

Vasco Rossi ha iniziato a cambiare il panorama del rock italiano circa quarant’anni fa, rompendo la tradizione degli stadi riservati esclusivamente agli artisti di fama internazionale. Nel luglio del 1990, con i suoi concerti a San Siro a Milano e al Flaminio a Roma, ha superato persino i Rolling Stones in termini di pubblico, dimostrando che un artista italiano poteva attirare grandi folle. Quest’anno, oltre a Milano, Vasco si esibirà anche al San Nicola di Bari per una residency di oltre una settimana.

Celebrazione di quarant’anni di carriera

Nel 2024, Vasco Rossi festeggia anche quarant’anni dal rilascio di “Bollicine”, un album che ha segnato una svolta nella sua musica e nel suo stile. Per celebrare questo anniversario, ha lanciato una riedizione speciale dell’album in tre formati: CD, vinile e una box edition limitata numerata. Inoltre, ha pubblicato per la prima volta il video ufficiale di “Vita spericolata“, uno dei suoi brani più iconici, disponibile su YouTube con immagini inedite del cantante in concerto e nella vita quotidiana. Questa serie di eventi sottolinea l’impatto duraturo di Vasco Rossi sulla musica italiana e sulla cultura popolare.