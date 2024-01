Addio a Adan Canto, attore 42enne morto per un tumore, era una star indiscussa della serie “Narcos”

0 SHARES Condividi Tweet

L’attore Adan Canto, noto per serie come “The Cleaning Lady” e “Designated Survivor”, è deceduto a 42 anni a causa di un tumore all’appendice.

Gli ultimi progetti di Adan Canto

Adan Canto, attore di origini messicane, è tragicamente scomparso a soli 42 anni, stroncato da un tumore all’appendice.

Canto era nel pieno della sua carriera, recitando in serie TV di successo come “The Cleaning Lady”, trasmessa su Italia 1.

“Non era tornato sul set della terza stagione, riaperto lo scorso dicembre, dopo aver ricevuto la diagnosi del cancro all’appendice,” rivelano fonti vicine alla produzione. Inizialmente, si sperava di poterlo includere in alcuni episodi della nuova stagione, ma purtroppo, il suo destino ha preso una svolta diversa.

L’inizio e l’ascesa della carriera

Il percorso di Adan Canto inizia a Ciudad Acuna, dove da bambino sognava di diventare cantante.

A 16 anni, si trasferisce a Città del Messico per inseguire questo sogno, ma quando la carriera musicale non decolla, si dedica alla recitazione.

Inizia con show messicani e pubblicità, fino a quando non viene notato da Hollywood, ottenendo il suo primo ruolo significativo nella serie TV “The Following” di Kevin Williamson. Seguono ruoli in film come “X-Men: Giorni di un Futuro Passato” e la serie TV “Mixology”.

Ricordando Adan Canto

La morte di Adan Canto lascia un vuoto immenso non solo nella sua famiglia, ma anche nel mondo dell’intrattenimento.

Lascia la moglie Stephanie e due bambini piccoli. Kiefer Sutherland, suo co-protagonista in “Designated Survivor”, esprime il suo dolore: “sono distrutto dalla sua morte”.

Anche altri colleghi come Maggie Q e LaMonica Garrett hanno condiviso ricordi commoventi. Il cast di “The Cleaning Lady” è stato sconvolto dalla notizia, ricordando Canto con affetto e rispetto sui social media.