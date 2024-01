Uovo gigante nel Salento, gallina depone un uomo enorme da 193 grammi, la notizia fa il giro dei social”

0 SHARES Condividi Tweet

La Fattoria La Vegliese di Veglie ha stupito tutti con un uovo di gallina eccezionalmente grande, pesante 193 grammi, un vero e proprio record locale.

Un uovo da record per iniziare l’anno

Nel comune di Veglie, la celebrazione della Befana di quest’anno 2024 si è distinta per un evento insolito: la scoperta di un uovo di gallina gigante, del peso quasi incredibile di 193 grammi. La Fattoria La Vegliese, rinomata a livello locale, ha condiviso la notizia attraverso un video sui social media, attirando l’attenzione per questa singolare scoperta.

“Mai visto in tanti anni di produzione un uovo di gallina così grande, 193 grammi, e pensare che un uovo medio ne pesa circa 60”, esclama il personale della fattoria, sorpreso da questa eccezionale anomalia.

Reazioni e curiosità della comunità

Questo uovo insolitamente grande ha generato molte reazioni online, mescolando ironia e stupore tra i commentatori.

Alcuni si sono interrogati in modo scherzoso sulle dimensioni della gallina produttrice: «Ma la gallina pesa 150 kg?». Altri hanno ipotizzato in modo umoristico: «Avranno sentito i “coccodè” fino in Calabria», «Cosa c’è dentro, un dinosauro?»,

«Sarà un incrocio con uno struzzo». La curiosità riguardo all’origine e alla natura di questo uovo gigante riflette la sorpresa e l’interesse suscitati dalla notizia.

La fattoria e la sua produzione

La Fattoria La Vegliese ha prodotto questo uovo straordinario nel suo nuovo sito di produzione biologico sulla SP113, che collega Veglie a Porto Cesareo.

La notizia dell’uovo da record ha messo in luce non solo la peculiarità dell’evento, ma anche la qualità e l’impegno della fattoria nella produzione di alimenti biologici.

La scoperta di questo uovo gigante è diventata un simbolo di curiosità e di eccellenza locale, portando attenzione e riconoscimento alla fattoria e alla sua attività.