Mourinho critica l’arbitraggio nel Derby Lazio-Roma: “Perso per un rigore moderno”

José Mourinho, allenatore della Roma, esprime la sua frustrazione dopo la sconfitta per 1-0 contro la Lazio, attribuendo la colpa a un “rigore moderno”.

José Mourinho ha espresso la sua delusione dopo la sconfitta della Roma per 1-0 contro la Lazio in Coppa Italia. Ha sottolineato come il gioco sia cambiato con l’uscita di Paulo Dybala, evidenziando la sua importanza strategica per la squadra. Mourinho ha anche criticato l’arbitraggio, in particolare la decisione di assegnare un rigore alla Lazio per un fallo di Huijsen, successivamente confermato dal VAR.

Critiche all’arbitraggio e ai giocatori

Mourinho ha messo in discussione l’approccio dell’arbitro e la tendenza dei giocatori moderni a cercare facilmente i rigori. Ha anche espresso la sua frustrazione per il gol subito, definendolo “ridicolo”, e ha manifestato delusione per alcune prestazioni individuali, tra cui quella di Romelu Lukaku. Ha sottolineato la mancanza di efficacia nel gioco sulle fasce e l’incapacità di concretizzare le azioni.

Riflessioni sul derby e sul futuro

Nonostante la sconfitta, Mourinho rimane focalizzato sul futuro della squadra. Ha evidenziato le sfide fisiche affrontate da giocatori come Dybala e Pellegrini e ha espresso la speranza di un recupero completo dei suoi giocatori dopo una settimana di riposo. La partita ha lasciato il tecnico con molte riflessioni sulle dinamiche di squadra e sulle decisioni arbitrali nel calcio moderno.