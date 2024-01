Stefano De Martino riceve il Tapiro: ”Con quante donne ho tradito Belen? Non sono bravo in matematica”

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino affronta le accuse di tradimento e riceve il suo quinto Tapiro d’Oro, negando le voci di un flirt con Alessia Marcuzzi

Stefano De Martino ha recentemente ricevuto il suo quinto Tapiro d’Oro, il terzo come riconoscimento individuale, per la sua etichetta di “traditore seriale”. Durante un’intervista con Valerio Staffelli di “Striscia la Notizia”, De Martino ha affrontato le voci sul suo presunto tradimento. Pur essendo sotto i riflettori per le sue relazioni passate, ha negato con fermezza qualsiasi coinvolgimento sentimentale con Alessia Marcuzzi. “So che le persone vogliono vedere il sangue,” ha detto De Martino, sottolineando la sua intenzione di proteggere la privacy della sua vita sentimentale.

Smentite e speculazioni

Durante l’intervista, De Martino ha affrontato le domande sulle sue presunte relazioni extraconiugali. Ha smentito la relazione con la Marcuzzi, affermando di non voler essere il “macellaio” della vita privata degli altri. Ha espresso rammarico per il fatto che suo figlio abbia dovuto leggere certe notizie di gossip sui social media. Nonostante abbia tentato di sviare l’attenzione con battute sulla sua scarsa abilità in matematica, il conduttore televisivo ha mantenuto la sua linea di negazione: “Con quante donne ho realmente tradito Belen? … la matematica non è mai stata il mio forte…”.

L’attesa per il servizio completo

Gli spettatori attendono con ansia la trasmissione completa su Canale 5, dove verrà consegnato il quinto Tapiro d’Oro a De Martino. Questo premio, spesso simbolo di controversie e gossip nel mondo dello spettacolo, rappresenta sia il successo che le sfide nella carriera di De Martino. L’intervista completa promette di offrire ulteriori dettagli su queste vicende, attirando l’attenzione del pubblico televisivo e dei fan di “Striscia la Notizia”.