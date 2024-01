Bambina di cinque anni cade nel vuoto dal secondo piano di un palazzo: è in condizioni critiche

0 SHARES Condividi Tweet

Una bambina di cinque anni è precipitata dal secondo piano di un palazzo a Caivano, Napoli, soccorsa in gravi condizioni. Indagini in corso per chiarire la dinamica.

Nella mattina di giovedì 11 gennaio, si è verificato un tragico incidente a Caivano, nella provincia di Napoli.

Una bambina di cinque anni è caduta dal secondo piano di un edificio situato in via Alessandro Volta.

Incredibilmente, la caduta è stata attutita dai fili per stendere i panni, salvandole la vita.

La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli, dove attualmente si trova ricoverata in gravi condizioni. La prognosi è ancora riservata.

Indagini in corso per chiarire le circostanze

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per condurre le indagini necessarie a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Al momento, molti dettagli rimangono incerti. Da una prima ricostruzione, sembra che la bambina, figlia di immigrati e nata in Italia, fosse da sola in casa al momento della caduta.

Questo dettaglio solleva interrogativi sulla possibilità che si tratti di un incidente domestico.

Tuttavia, le indagini sono ancora in corso e gli inquirenti stanno lavorando per determinare la dinamica esatta e le eventuali responsabilità.

Attesa per ulteriori sviluppi

L’incidente ha scosso profondamente la comunità di Caivano.

I residenti e le autorità locali sono in attesa di ulteriori informazioni sull’accaduto.

L’attenzione si concentra ora sul recupero della bambina e sulle indagini in corso, nella speranza che possano fornire risposte e chiarimenti su questo tragico evento.