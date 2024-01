Morgan Algeri e Tiziana Tozzo al primo incontro romantico, annegati nel Lago di Como: “Lui ha combattuto per salvarla”

0 SHARES Condividi Tweet

Morgan Algeri e Tiziana Tozzo hanno tentato di salvarsi dopo che il loro SUV è precipitato nel lago di Como. Indagini in corso per chiarire le circostanze.

Sforzi disperati per sopravvivere

Una tragedia ha colpito il lago di Como, dove Morgan Algeri e Tiziana Tozzo hanno lottato disperatamente per salvarsi.

Secondo la relazione dei vigili del fuoco, riportata da Il Giorno, sono riusciti a uscire dall’abitacolo della loro Mercedes SUV prima di scomparire nelle acque.

Nonostante i loro sforzi, non sono riusciti a risalire verso la superficie. Le cause esatte della loro morte sono ancora incerte, ma si ipotizza una mancanza di ossigeno o un’embolia polmonare.

Morgan Algeri: un eroe silenzioso

Morgan Algeri, 38enne di Brembate, sembra avesse eseguito le procedure corrette per un salvataggio in situazioni estreme: ha mantenuto i finestrini alzati e ha aperto la portiera sinistra per creare un’uscita.

Algeri avrebbe cercato di salvare Tozzo, 45enne di Cantù, ma qualcosa è andato storto. Solo l’autopsia potrà fornire risposte definitive a questo mistero.

Indagini in corso sulla vettura

Il sostituto procuratore di Como, Giuseppe Rose, sta coordinando un’indagine approfondita.

I dettagli sull’automobile, una Mercedes Glc 220 sotto sequestro, saranno essenziali per comprendere l’accaduto.

Gli inquirenti stanno considerando anche una ricostruzione cinematica per analizzare gli eventi tra il parcheggio e il lago.

Nel frattempo, sono emerse dichiarazioni della sorella e dell’ex fidanzata di Algeri, le quali hanno riferito che l’uomo aveva avuto problemi con l’automobile.

Gli inquirenti stanno valutando se l’incidente sia stato causato da un guasto meccanico o da un errore umano, escludendo l’ipotesi di un gesto volontario.

Lunedì 15 e martedì 16 gennaio, sono state raccolte ulteriori testimonianze per aiutare a chiarire le circostanze dell’incidente.