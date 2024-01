Ivano travolto e ucciso mentre era sulla bici, l’imprenditore 37enne lascia una bimba di 3 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Tragico incidente a Milano: Ivano Calzighetti, in bicicletta, è stato investito e ucciso da un’auto guidata da una giovane. Lascia un figlio di 3 anni.

Incidente mortale in viale Umbria

Nelle ore notturne tra il 9 e il 10 gennaio, Milano è stata teatro di un tragico evento. Ivano Calzighetti, mentre percorreva viale Umbria in bicicletta, è stato colpito mortalmente da un’automobile all’incrocio con via Pistrucci.

Nonostante i tentativi disperati di salvarlo, le sue ferite si sono rivelate fatali.

Alla guida dell’auto che ha causato l’incidente vi era una giovane donna di 25 anni, accompagnata da un ragazzo di 22 anni.

Entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice verde. La ragazza, dopo l’accaduto, ha immediatamente prestato soccorso e ha contattato i servizi di emergenza.

Ricordando Ivano Calzighetti: un padre, un amico, un imprenditore

La polizia locale sta conducendo indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. Una delle ipotesi in esame è che uno tra il ciclista e la conducente dell’auto possa aver attraversato l’incrocio con il semaforo rosso.

Calzighetti, 37 anni, era un uomo apprezzato per la sua gentilezza, disponibilità e passione per la vita. Gestiva il bar Blue Velvet a Buccinasco con sua madre e era un fervente tifoso del Milan. Il suo profilo Facebook è ricco di immagini che lo mostrano impegnato nel lavoro, tra cui foto in cui serve muffin con i nomi di luoghi famosi di Milano o mentre prepara pranzi e brunch. La sua scomparsa lascia un vuoto non solo tra amici e familiari, ma anche un figlio di soli tre anni.