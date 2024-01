Auto piomba sul marciapiede e colpisce in pieno madre 31enne e 3 bambini: La donna “Spingeva il passeggino con il suo neonato”

0 SHARES Condividi Tweet

Tragico incidente a Trento: una donna con passeggino e due bambini investiti da auto fuori controllo. Tutti in gravi condizioni.

Tragedia mattutina a Trento

Questa mattina, venerdì 12 gennaio, si è verificato un grave incidente a Trento. Una donna di 31 anni, mentre spingeva il passeggino con il proprio neonato sul marciapiede, è stata investita da un’auto insieme ad altri due bambini. Il tragico evento è avvenuto intorno alle 8 in via Einaudi.

Donna perde controllo dell’auto

Le informazioni sono ancora limitate, ma si sa che la conducente di una Citroen C1 ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi sul marciapiede e colpendo la donna con il passeggino. “Ha perso il controllo della propria vettura schiantandosi sul marciapiede. E prendendo in pieno la donna con il passeggino,” riportano le fonti.

Soccorso immediato e indagini in corso

Passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, sono intervenute anche le forze dell’ordine per investigare sull’accaduto. Per ora, non sono stati rivelati i nomi delle persone coinvolte o le loro condizioni di salute.

“Non è chiaro nemmeno se i due bambini coinvolti appartengono allo stesso nucleo famigliare della 31enne,” aggiungono le fonti.

La 31enne, il suo neonato e gli altri due bambini sono stati trasportati d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Chiara, così come la donna alla guida della Citroen.