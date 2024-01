Scontro fatale nella notte, impatto frontale tra due furgoni, il bilancio è pesante, due morti e due feriti

0 SHARES Condividi Tweet

Un grave incidente stradale avvenuto sull’autostrada A4 vicino a Palmanova ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre due. L’incidente ha coinvolto due furgoni e due autovetture.

Dettagli del tragico incidente

Il tragico incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte sull’autostrada A4, nei pressi del Nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro, in direzione Venezia.

Due furgoni e due autovetture sono stati coinvolti nell’incidente avvenuto al chilometro 487, poco dopo la confluenza della A23 con la A4, in un’area a quattro corsie prima dell’area di servizio di Gonars.

Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora in fase di indagine, ma si sa che l’impatto è stato grave e ha provocato la morte di due persone.

Intervento delle forze dell’ordine e soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco, il personale del 118 e di Autostrade Alto Adriatico, nonché i mezzi di soccorso meccanico.

Le operazioni di soccorso si sono concluse poco prima delle 4 del mattino. Nonostante la gravità dell’incidente, non ci sono state ripercussioni significative sul traffico, che ha continuato a circolare normalmente su tutta la rete.

L’assistenza alle vittime e i trasferimenti ospedalieri

Le squadre di soccorso hanno lavorato intensamente per assistere i feriti.

Due persone, purtroppo, sono state trovate già decedute.

Un’altra persona è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Palmanova, mentre una quarta vittima, in condizioni più gravi, è stata trasferita in codice giallo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Gli infermieri della Sores hanno coordinato l’intervento con l’invio di equipaggi da Palmanova, San Giorgio di Nogaro, Udine e l’elisoccorso.