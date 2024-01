Freddo artico e stabilità, poi pioggia: meteo per il  weekend tra sole e precipitazioni

0 SHARES Condividi Tweet

Il weekend vedrà freddo artico e stabilità atmosferica sabato, seguiti da piogge domenica, con variazioni termiche e meteorologiche significative.

Questo weekend in Italia inizierà con temperature invernali e correnti di aria gelida di origine artica. Sabato 13 gennaio il tempo sarà stabile, con poche piogge e un clima decisamente freddo, soprattutto al Centro-Nord. Nonostante le ampie schiarite e il sole in gran parte del Paese, il freddo sarà intenso, con temperature che si manterranno intorno allo zero in alcune zone, particolarmente in Piemonte e Lombardia. La mattina potrebbero verificarsi nebbie sulla bassa pianura padana.

La domenica porta la pioggia e un aumento delle temperature

La situazione cambierà domenica 14 gennaio, quando correnti umide e meno fredde da Ovest causeranno un aumento della nuvolosità e delle temperature. Si prevedono piovaschi su Liguria di Levante, Toscana, Lazio, Campania e Calabria, sebbene si alternino a momenti soleggiati. Le temperature, pur in rialzo, rimarranno vicine alle medie stagionali, mantenendo un clima invernale.

Previsioni per l’inizio della prossima settimana

Nella notte tra domenica e lunedì, una nuova perturbazione attraverserà le regioni meridionali portando altre piogge, con neve prevista sull’Appennino a quote medio-alte. I venti di Maestrale in Sardegna, da Ovest sul Tirreno e Sicilia, e di Libeccio al Sud, faranno sì che i mari siano generalmente mossi o molto mossi. Per martedì è previsto un miglioramento, con la perturbazione che si sposterà verso Grecia e Balcani. Tuttavia, il tempo rimarrà variabile al Centro-Sud, con possibili precipitazioni deboli e isolate.