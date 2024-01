Noto avvocato arrestato mentre era in coda per l’acquisto di cocaina

0 SHARES Condividi Tweet

Un avvocato è stato arrestato mentre era in fila per acquistare cocaina, durante un’operazione che ha portato all’arresto di una spacciatrice

Una brillante operazione condotta dalla polizia antidroga a Pescara ha portato all’arresto di un noto avvocato della città e di una presunta spacciatrice di 28 anni. Gli investigatori, monitorando una delle abitazioni nel quartiere di Rancitelli a causa di un insolito andirivieni di automobili, hanno notato come i potenziali clienti si mettessero in fila davanti al cancello dell’abitazione. Dopo un attento controllo tramite il sistema di videosorveglianza, venivano fatti entrare uno alla volta per le transazioni.

L’arresto dell’avvocato e della spacciatrice

La sorpresa è avvenuta quando gli investigatori, mescolandosi tra i clienti in fila, hanno seguito un uomo all’interno dell’abitazione, scoprendo che si trattava di un avvocato noto nella città di Pescara. L’intervento ha permesso di scoprire una postazione di spaccio ben organizzata, gestita dalla donna arrestata, intenta a preparare e cedere le dosi di cocaina.

Sequestro di droga e denaro

Durante l’operazione, la polizia ha sequestrato circa 83 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 825 euro in contanti, che la spacciatrice portava con sé. La donna, che non aveva mai dichiarato redditi ed era risultata disoccupata, non ha potuto giustificare la provenienza del denaro, probabilmente guadagnato attraverso l’attività di spaccio. Di conseguenza, è stata arrestata in flagranza per spaccio di stupefacenti e condotta in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.