Chiara Ferragni, la sorella Francesca licenziata per il “Pandoro gate”, la diretta interessata commenta sui social

Francesca Ferragni, sorella di Chiara Ferragni e stimata dentista, smentisce le voci di un presunto licenziamento legato allo scandalo “pandoro gate”.

Francesca Ferragni, sorella minore di Chiara Ferragni, ha recentemente fatto notizia non per i suoi successi professionali, ma per voci di un presunto licenziamento. Secondo un’indiscrezione diffusa da Gabriele Parpiglia a RTL 102.5, la Ferragni sarebbe stata allontanata dal suo posto di lavoro a causa del cosiddetto “pandoro gate“, che ha visto coinvolta sua sorella Chiara in un’indagine per truffa.

Le precisazioni di Gabriele Parpiglia

Parpiglia, nel suo intervento, ha dettagliato le circostanze dell’allontanamento di Francesca Ferragni, menzionando una sospensione di un mese e poi un possibile licenziamento. Il giornalista ha poi fatto riferimento a screzi preesistenti tra la Ferragni e il titolare dello studio dentistico, sottolineando l’impatto negativo che lo scandalo aveva avuto sulla sua situazione lavorativa. Tuttavia, ha anche notato che Francesca Ferragni attualmente si trova alle Maldive, non a casa.

La risposta di Francesca Ferragni

In risposta a queste voci, Francesca Ferragni ha prontamente smentito le affermazioni di un suo licenziamento. Ha dichiarato che la sua attività professionale come dentista prosegue senza alcun intoppo, contraddicendo così le notizie diffuse e mettendo fine alle speculazioni sul suo conto professionale. Questa smentita conferma che Francesca Ferragni, nonostante il clamore mediatico intorno alla sua famiglia, continua a esercitare la sua professione indipendentemente dalle vicende che coinvolgono sua sorella.

Queste le sue parole: “A dispetto di quanto detto in altre sedi la mia attività professionale dentistica prosegue tranquillamente”.