Distrutto nel bellunese con un atto vandalico l’autovelox che faceva incassare di più in tutta Italia, multe per mezzo milione l’anno

0 SHARES Condividi Tweet

L’amministrazione di Colle condanna l’abbattimento di un autovelox in località Piezza, un gesto ritenuto irrispettoso verso la comunità.

Mercoledì, i residenti di Colle hanno scoperto con sorpresa che qualcuno ha abbattuto l’autovelox in località Piezza, lasciandolo in mezzo alla neve. La scoperta ha immediatamente suscitato reazioni tra i cittadini, che non sono abituati a gesti del genere nella loro comunità. La notizia dell’abbattimento si è diffusa rapidamente, sollevando domande e preoccupazioni riguardo alla sicurezza e al rispetto delle norme stradali.

La reazione dell’amministrazione comunale

L’amministrazione comunale ha espresso la sua ferma condanna per questo atto, definendolo “deplorabile ed irrispettoso verso tutta la comunità collese”. Secondo il comune, l’azione è avvenuta “con tutta probabilità con il favore delle tenebre nella giornata di martedì sera”. Questo autovelox, operativo da anni, è un elemento chiave nella gestione della sicurezza stradale a Colle, soprattutto considerando che il comune, con i suoi 350 abitanti, può permettersi solo un vigile urbano.

Il ruolo dell’autovelox nella sicurezza e nelle finanze comunali

L’autovelox non solo contribuisce alla sicurezza stradale ma è anche una fonte significativa di entrate per il comune. Grazie alle violazioni dei limiti di velocità, il comune raccoglie circa mezzo milione di euro all’anno, equivalente a circa 1.500 euro per ogni residente. Questo ha permesso a Colle di primeggiare a livello nazionale per il rapporto tra multe e residenti. Di fronte a questo atto di vandalismo, l’amministrazione ha assicurato che lo rimetterà subito in servizio dopo aver sporto regolare denuncia ai carabinieri, sottolineando l’importanza dell’autovelox sia per la sicurezza che per le finanze del comune.