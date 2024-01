21enne in fin di vita dopo essere stato accoltellato al torace, a colpirlo è stata la fidanzata minorenne

0 SHARES Condividi Tweet

Giovane di 21 anni gravemente ferito a Padova dopo essere stato accoltellato dalla sua fidanzata minorenne; attualmente in condizioni critiche all’ospedale.

Drammatico episodio di violenza a Padova

Nella notte tra giovedì e venerdì 12 gennaio, un giovane italiano di 21 anni ha subito un brutale attacco in un appartamento situato nel centro di Padova. L’aggressore è una ragazza minorenne, che si ritiene essere la fidanzata della vittima. Al momento, il giovane si trova in gravi condizioni all’ospedale di Padova, dove lotta tra la vita e la morte.

Notte di festa si trasforma in tragedia

L’incidente è avvenuto dopo che il gruppo di quattro giovani, tra cui la vittima e la sua fidanzata, ha deciso di spostarsi in un appartamento per continuare i festeggiamenti dopo una serata trascorsa nei locali.

Le circostanze esatte che hanno portato la ragazza a sferrare l’attacco al suo fidanzato sono ancora incerte.

Condizioni critiche per il giovane e indagini in corso

Il 21enne, ferito gravemente, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dove è ricoverato in prognosi riservata.

La giovane aggressore, assieme a un’altra ragazza di 18 anni, testimone dell’accaduto, è stata condotta in caserma per gli interrogatori. È emerso che nell’appartamento dove è avvenuto l’attacco, si erano già verificati in precedenza episodi di schiamazzi e litigi, tanto da richiamare l’attenzione delle forze dell’ordine.