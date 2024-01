Scuolabus precipita in un burrone e si schianta sui binari del treno. Autista sotto effetto di droghe, tre feriti gravi

0 SHARES Condividi Tweet

Uno scuolabus esce di strada e cade in un burrone vicino Nizza; tre feriti gravi, inclusi due adolescenti e l’autista, risultato positivo agli stupefacenti.

Incidente spaventoso per uno scuolabus vicino Nizza

Un incidente drammatico ha coinvolto uno scuolabus questa mattina vicino al comune di Levens, a nord di Nizza. Intorno alle 9 del mattino, il bus è uscito di strada, precipitando per quasi 10 metri in un burrone e atterrando violentemente su una linea ferroviaria sottostante.

Secondo quanto riportato da Nice-Matin e France 3, le circostanze dell’accaduto sono ancora da chiarire, ma è emerso che l’autista del bus era positivo agli stupefacenti.

Tre feriti in condizioni gravi

I soccorsi hanno preso in carico tre persone: l’autista del veicolo, un uomo di 31 anni, e due adolescenti, che sono stati trasferiti in condizioni gravi in un ospedale di Nizza.

Lo scuolabus ha iniziato a prendere fuoco dopo l’incidente, ma l’incendio è stato rapidamente domato dai pompieri intervenuti sul posto.

Il capitano dei pompieri Pierre Binaud, citato da France 3, ha commentato: «C’erano solo due passeggeri, ed è un autobus di linea che avrebbe potuto averne molti di più. Non ha colpito nessun altro veicolo, e soprattutto il treno non stava passando in quel momento».

Ha inoltre aggiunto che il conducente dell’autobus avrebbe perso il controllo prima di colpire un masso e precipitare nel burrone.