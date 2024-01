Lodi, recensione choc di un cliente di una pizzeria “Seduto Accanto a Gay e Disabili’. La risposta esemplare della proprietaria

0 SHARES Condividi Tweet

Giovanna Pedretti, titolare di una pizzeria a Sant’Angelo Lodigiano, risponde fermamente a una recensione negativa sul suo locale per commenti discriminatori, ricevendo ampio sostegno sui social media.

Forte risposta del titolare della pizzeria a recensione discriminatoria

Giovanna Pedretti, impegnata nel servizio pranzo della sua pizzeria a Sant’Angelo Lodigiano, ha risposto a un cliente che aveva lasciato una recensione online discriminatoria.

Il cliente si lamentava della presenza di persone gay e di un ragazzo in carrozzina nel locale. “Guardi – spiega all’Ansa fra una comanda e l’altra Giovanna – di solito non replico alle recensioni ma quando ho visto queste parole, ho pensato che la mamma di un ragazzo disabile poteva leggerle e la val Brembana che c’è in me ha esondato”.

Sostegno dalla ministra per le disabilità

La ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha espresso il suo apprezzamento per la reazione di Giovanna e del suo socio Nello. “Grazie di cuore – scrive su Facebook – perché non siete rimasti in silenzio davanti ad un atteggiamento spregevole e vile.

Grazie perché siete due persone serie e attente al prossimo”. Il cliente aveva scritto: «Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay. Non mi sono accorto subito perché sono stati composti, e un ragazzo in carrozzina che mangiava con difficoltà».

Messa in chiaro della politica del locale

Giovanna ha tenuto lo screenshot della recensione e della sua risposta, pubblicandolo sulla pagina Facebook della pizzeria. “Ci tenevo a farle presente che il nostro locale è aperto a tutti e i requisiti che chiediamo ai nostri ospiti sono l’educazione e il rispetto verso ognuno… Le chiedo gentilmente di non tornare da noi a meno che non ritrovi in sé i requisiti umani che nel suo atteggiamento sono mancati”.

Approvazione e supporto della comunità online

La reazione di Giovanna ha scatenato un’ondata di supporto sui social media, con oltre duecento commenti di plauso e centinaia di like. Giovanna aggiunge: “No in pizzeria non sono arrivati più clienti, ma non è questo che mi interessa… Io non ho familiari disabili ma perché una cosa non ci tocca da vicino dobbiamo girarci dall’altra parte? C’è bisogno di rimuovere la mentalità retrograda e mettere chi la esprime educatamente in un angolo”.