Adriana Volpe: “Ho acquistato una seconda casa perché ho molti oggetti accumulati negli anni e non voglio buttare via nulla”

Adriana Volpe rivela di aver acquistato una seconda casa a causa della sua incapacità di buttare via le cose, confessando di essere maniacale nell’accumulo

Adriana Volpe, la celebre conduttrice televisiva, ha recentemente confessato il motivo sorprendente per cui ha acquistato una seconda casa. Durante un’intervista rilasciata al settimanale Gente, la Volpe ha svelato di essere una vera e propria accumulatrice, al punto che lo spazio nella sua prima casa non le bastava più. “Non riesco a buttare via nulla. Pensi che ho comprato una seconda casa perché non sapevo dove mettere le cose!”, ha dichiarato Adriana Volpe, mettendo in luce la sua mania di conservare ogni oggetto.

La vita sentimentale di Adriana Volpe

Dopo la fine del suo matrimonio con l’ex marito Roberto Parli, Adriana Volpe ha anche parlato della sua vita sentimentale. Ha espresso il desiderio di trovare un partner con cui condividere interessi ed emozioni nella routine quotidiana, nonostante consideri l’innamorarsi un vero privilegio e una magia. “Un uomo dovrebbe prima conquistare la mia fiducia e il mio sorriso. Mica facile!”, ha aggiunto, sottolineando la sua indipendenza e la difficoltà di trovare un nuovo amore.

Adriana Volpe torna in rai con un nuovo format

Adriana Volpe è pronta a tornare in Rai con un nuovo format da lei scritto e condotto, intitolato “Cerchiamo te: missione lavoro”. Il programma, che seguirà aspiranti candidati in cerca di un lavoro, andrà in onda in due puntate su Rai2, il 13 e il 20 gennaio. Dopo esperienze in altri programmi come il Grande Fratello Vip e “Ogni Mattina” su Tv8, la Volpe torna nella sua “casa” originaria con un progetto che le sta particolarmente a cuore, dimostrando la sua versatilità e il suo impegno nel mondo televisivo.