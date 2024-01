Roma, 75enne incensurato con gravi problemi economici, entra in un ufficio postale e tenta una rapina usando una finta bomba, arrestato

0 SHARES Condividi Tweet

Un uomo di 75 anni tenta una rapina in un ufficio postale di Frascati usando una finta bomba e una pistola giocattolo, ma viene rapidamente arrestato.

In una tranquilla giornata di giovedì, un insolito tentativo di rapina ha sconvolto l’ufficio postale di via Sciadonna a Frascati. Un uomo di 75 anni, armato con una pistola giocattolo e una finta bomba artigianale, ha fatto irruzione nell’ufficio postale. Il malvivente, vestito con sciarpa e cappello per nascondere il volto, ha minacciato i presenti di accendere l’ordigno finto e ha esploso alcune miccette per simulare colpi di pistola. “Questa è una rapina: che nessuno si muova, altrimenti accendo la bomba”, ha esclamato il rapinatore.

La reazione rapida della polizia e l’arresto

Nonostante il suo tentativo di fuga dopo aver preso circa 2300 euro, l’uomo non è riuscito a scappare. Gli agenti del commissariato di polizia di Frascati, situato proprio alle spalle dell’ufficio postale, hanno subito intuito il bluff e sono intervenuti rapidamente, arrestando il rapinatore all’uscita. La polizia scientifica dei Castelli Romani ha effettuato i rilievi del caso, mentre il rapinatore è ora detenuto nel carcere di Velletri. Si tratta di una persona incensurata che avrebbe organizzato il colpo per problemi economici.

Le reazioni della comunità e i rilievi investigativi

L’episodio ha suscitato reazioni diverse nella comunità. Alcuni cittadini hanno espresso ironia riguardo alla goffaggine del tentativo di rapina, altri hanno invece chiesto una pena clemente per l’anziano, evidenziando la sua possibile disperazione. Gli agenti di polizia sono tornati nel vicino ufficio postale il giorno successivo per effettuare ulteriori rilievi e per parlare con i dipendenti e il direttore. Poste Italiane, in una nota, ha ringraziato le forze dell’ordine e ha ricordato che tutti i suoi uffici sono dotati di impianti di videosorveglianza collegati alla centrale operativa.