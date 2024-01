Nel barese, ragazzina getta in una fontana un innocuo gattino, il micio muore annegato

0 SHARES Condividi Tweet

Tragico evento ad Alberobello: una giovane lancia un gattino in una fontana, causandone la morte. La comunità si mobilita per giustizia.

Alberobello: la morte di un gattino indigna la città

Un atto di crudeltà sconvolge Alberobello: un gattino viene brutalmente gettato in una fontana da una ragazza, portando alla sua morte.

Il tragico episodio ha causato indignazione, specialmente sui social, dove sono emerse fotografie che documentano il crudele gesto. La vittima era un gattino appartenente a una colonia felina locale, un episodio che ha lasciato la comunità in lutto.

La scoperta e la reazione della comunità

La scoperta dell’orrendo atto è stata fatta da una commerciante locale, che si prendeva cura del gattino, nominato Grey.

“Ho visto le foto sui social di una ragazza che calcava Grey nella fontana,” ha dichiarato. La tristezza e l’indignazione si sono rapidamente diffuse, alimentate dalla condivisione delle immagini sui social network.

Nonostante i tentativi di salvare il micio, purtroppo, non c’era più niente da fare.

Mobilitazione per giustizia e denuncia

La comunità si è mobilitata per chiedere giustizia per Grey. Sulla base delle fotografie e delle testimonianze, si è potuto ricostruire l’accaduto, e sarà presentata una denuncia. “Deve essere fatta giustizia per Grey,” scrive la donna che accudiva il gatto, esprimendo la speranza che le autorità prendano provvedimenti adeguati.