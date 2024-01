Andrea Delogu innamorata di Bari: “Quattro lettere, due sillabe, una meraviglia”

0 SHARES Condividi Tweet

La nota conduttrice televisiva Andrea Delogu elogia Bari e riflette sulle diverse interpretazioni storiche e leggendarie del nome della città pugliese.

Andrea Delogu, nota conduttrice televisiva, ha espresso il suo affetto e ammirazione per Bari, descrivendola come “quattro lettere, due sillabe, una meraviglia”. Il suo post sui social ha aperto un dibattito sull’origine del toponimo di Bari, una città ricca di storia e cultura. La Delogu, con il suo elogio, ha messo in evidenza la bellezza unica e il fascino storico che caratterizzano il capoluogo pugliese.

Le diverse etimologie del nome Bari

Riflettendo sul significato del nome “Bari”, la Delogu ha condiviso diverse interpretazioni etimologiche. Una teoria suggerisce che il nome derivi da “Bayrìa”, un termine che indica una costruzione di case, risalente a oltre 3000 anni fa. Altre forme includono “Barion”, in messapico, e “Barium”, in latino. La Delogu ha anche citato una leggenda secondo cui il nome originario fosse “Japige”, dal nome del mitico fondatore, per poi evolvere in “Bari”, dal capitano Barione. Altre teorie suggeriscono origini greche, come “baris”, un tipo di imbarcazione usata sul Nilo, o “bareis oinon”, che significa “ricca di vini”.

La Delogu e il suo amore per Bari

Nel suo post, Andrea Delogu ha espresso il suo affetto incondizionato per Bari, riconoscendo la città come un luogo di amore e di grande interesse storico e culturale. Pur riconoscendo che ci sono molte altre ipotesi sull’origine del nome della città, la Delogu ha scelto di concludere il suo post con un’espressione di affetto: “Viva Bari, che è un amore”. La sua celebrazione di Bari riflette un legame emotivo e culturale con la città, rendendola un simbolo di bellezza e di storia per la conduttrice e per molti altri.