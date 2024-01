Senzatetto 26enne si presenta in ospedale e lo mandano via: “Sta fingendo”, muore dopo pochi minuti

0 SHARES Condividi Tweet

Un giovane senzatetto di 26 anni, è morto in un’auto della polizia poco dopo essere stato allontanato da un ospedale

Il 12 dicembre scorso un senzatetto di soli 26 anni, ha perso tragicamente la vita in una volante della polizia, poco dopo essere stato cacciato dall’ospedale di Providence Milwaukie in Oregon. I dettagli della vicenda, che hanno suscitato forte indignazione e clamore mediatico, rivelano un quadro di negligenza e mancanza di umanità nei confronti di un individuo in evidente stato di bisogno.

espulsione dall’ospedale e le conseguenze fatali

Jean è stato espulso dall’ospedale nonostante fosse gravemente malato e coperto di croste su tutto il corpo. Dalle immagini della bodycam della polizia, emerge che i medici hanno ritenuto che il giovane stesse “solo fingendo”, decidendo così di chiamare la polizia per farlo allontanare. Ciononostante, meno di dieci minuti dopo essere stato ammanettato e caricato nell’auto della polizia, alle 23:07, Jean è morto.

le reazioni e le scuse dell’ospedale

Il Providence Milwaukie Hospital, a seguito della morte di Jean, ha emesso un comunicato in cui si scusa e si impegna a migliorare l’accoglienza per i pazienti più vulnerabili. Questa tragedia ha sollevato numerose critiche e domande sulla gestione dei pazienti senzatetto e sulla loro cura nei contesti sanitari, mettendo in luce la necessità di una maggiore sensibilità e umanità nel trattamento delle persone in condizioni di vulnerabilità.