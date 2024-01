Palermo: ritrovato in mare il corpo della 17enne che aveva detto ai genitori: “Vado a scuola” e poi era sparita nel nulla

0 SHARES Condividi Tweet

Fauzia Islam, una ragazza di 17 anni di origini bangladesi, è stata ritrovata morta in mare, a Palermo. La sua scomparsa era avvenuta martedì scorso, quando aveva lasciato la sua casa dicendo ai genitori che sarebbe andata a scuola. Tuttavia, non è mai arrivata al Liceo Ninni Cassarà, dove studiava. Dopo quattro giorni di intense ricerche, il tragico epilogo si è consumato con il ritrovamento del suo corpo.

Ultime apparizioni e indagini in corso

L’ultimo avvistamento di Fauzia è stato alla fermata dell’autobus, dove si pensava che avrebbe preso il mezzo per andare a scuola. Tuttavia, si ipotizza che potrebbe non aver preso il bus per il mare, dato che alla stessa fermata passano anche i mezzi per Mondello. Gli indumenti, lo zaino e il giubbotto di Fauzia erano stati rinvenuti su una scogliera a Vergine Maria, da cui sono partite le ricerche lungo la costa fino al ritrovamento del suo corpo verso Aspra.

Gli inquietanti messaggi di Fauzia prima della tragedia

Poco prima della sua scomparsa, Fauzia aveva scritto alcuni messaggi allarmanti su WhatsApp: “Ucciditi o bevi il caffè, io ho smesso di bere caffè”, e “Pensaci due volte prima che sia troppo tardi”. Queste parole hanno aggiunto un ulteriore strato di mistero al caso, con molte domande ancora senza risposta. La comunità di Palermo e l’intera Italia sono rimaste sconvolte da questa tragedia, con un senso di lutto e di incredulità per la scomparsa e la morte di una giovane ragazza in circostanze così tragiche. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze esatte della sua morte e per comprendere i motivi dietro i suoi ultimi messaggi.