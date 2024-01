Alberto Matano controcorrente: “Ora basta, io non parlerò più di Chiara Ferragni “

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano ha deciso di non parlare più di Chiara Ferragni ne “La Vita in Diretta” a meno che non emergano notizie concrete.

Nella puntata de “La Vita in Diretta” di ieri, venerdì 12 gennaio, Alberto Matano ha preso una decisione significativa. Il conduttore ha dichiarato che, in assenza di notizie concrete, non tratterà più il caso di Chiara Ferragni, recentemente al centro di un’indagine per truffa aggravata. Questa scelta arriva in risposta alle lamentele degli ospiti in studio, alcuni dei quali esprimono stanchezza per la costante attenzione mediatica sul caso, mentre altri considerano eccessivo l’accanimento nei confronti dell’imprenditrice.

Gli ospiti in studio esprimono il loro parere

Alessandra Mussolini, ospite in studio, ha ritenuto eccessiva l’attenzione mediatica sul caso Ferragni, sostenendo che il pandoro griffato venduto dalla Ferragni costava di più principalmente per il suo marchio, e che gli eventuali benefici erano un aspetto secondario. Valeria Fabrizi, un’altra ospite, ha espresso la sua stanchezza per l’incessante discussione sul caso, sottolineando come questo tema domini la scena mediatica dalla mattina alla sera.

La decisione di Matano riguardo il trattamento del caso Ferragni

Alberto Matano ha quindi annunciato che ne “La Vita in Diretta” si parlerà di Chiara Ferragni soltanto in presenza di nuovi sviluppi significativi. “E allora sapete che facciamo? Non ne parliamo più neanche noi. Basta, stop”, ha affermato Matano, condividendo il sentimento di Valeria Fabrizi. Il giornalista ha sottolineato che, in assenza di aggiornamenti rilevanti, il caso Ferragni non verrà più trattato nel suo programma.