“C’è Posta per Te”: Rosa si rifiuta di abbracciare la compagna della figlia: “Quella non la abbraccio”

Nel programma “C’è Posta per Te”, Luana cerca di ricucire il rapporto con la madre Rosa, che non accetta la sua relazione omosessuale con Damilka

Luana, dopo aver lasciato un fidanzato uomo, si è ritrovata in una relazione con Damilka. La loro storia d’amore, svelata alla madre di Luana in modo spregevole e razzista dal suo ex fidanzato, ha portato Rosa a interrompere il rapporto con la figlia.

Il sostegno di Luana e l’appello a sua madre

Nonostante il rifiuto della madre, Luana, sostenuta dal padre e dai fratelli, ha deciso di partecipare al programma per cercare di recuperare il legame con Rosa. Nel suo appello in studio, Luana ha esposto i suoi sentimenti genuini, sottolineando che il suo amore per Damilka è sincero e che desidera l’accettazione e la felicità dei suoi genitori. Anche Damilka ha preso la parola, esprimendo il suo amore per Luana e il desiderio di essere accettata dalla famiglia di quest’ultima.

La resistenza di Rosa e il tentativo di mediazione

Rosa, visibilmente commossa, ha espresso il suo amore per la figlia ma ha rifiutato di accettare la relazione con Damilka, riferendosi a lei in modo dispregiativo. Maria De Filippi, nel suo ruolo di conduttrice, ha tentato di mediare e di superare l’ostinazione omofoba di Rosa, ma senza successo. Il padre di Luana e i suoi fratelli, tuttavia, hanno mostrato un approccio più accogliente e comprensivo nei confronti della scelta di Luana.

La decisione finale di Damilka

Davanti alla fermezza di Rosa nel non accettare la presenza di Damilka, e nonostante l’opposizione di Maria De Filippi a tale comportamento, Damilka ha scelto di fare un passo indietro, uscendo dal centro dello studio. Questo gesto ha permesso a Luana di riabbracciare i suoi genitori, che hanno infine deciso di aprire la busta simbolica del programma, mostrando un segno di apertura, seppur limitato.