Laura Valente ricorda il marito Mango, “Diceva sempre: “Vorrei morire sul palco mentre canto, e ci è riuscito”

Laura Valente parla del marito Pino, un’ icona della musica italiana, descrivendo il suo talento unico e l’addio commovente durante un’esibizione

Pino ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana. Laura Valente, la sua moglie, ricorda con affetto e ammirazione il talento eccezionale e la personalità poliedrica del marito. Secondo Laura, Pino non era un artista facile da definire a causa della sua natura complessa e multiforme. La sua capacità di affascinare il pubblico con la sua musica dimostra quanto fosse unico nel panorama musicale italiano. La sua prima hit, “Oro”, simboleggia non solo l’inizio della sua straordinaria carriera ma anche l’ultima canzone che ha eseguito sul palco. Laura ricorda: “Spesso Pino aveva detto a me e ai ragazzi, sorridendo: ‘Se mai dovessi morire, vorrei che ciò avvenisse su un palco, mentre sto cantando, mentre faccio il mio lavoro!’. E c’è riuscito, eccome se c’è riuscito.”

Un finale simbolico

Il finale della carriera di Pino ha avuto un tocco di magia, quasi come se avesse scritto lui stesso il copione. La moglie parla di questo momento con una mistura di stupore e tristezza, evidenziando la coincidenza quasi surreale tra le sue parole e il modo in cui si sono avverate. “Oro”, il brano che lo ha lanciato verso il successo, si è trasformato nell’ultima melodia che ha condiviso con il suo pubblico. Laura descrive questo momento come “quelle storie talmente assurde che non sembrano vere. Uno di quei casi un cui la realtà supera la fantasia.” Questa coincidenza straordinaria ha aggiunto un ulteriore livello di significato alla sua già notevole eredità musicale.

L’eleganza e l’umiltà di Pino

Nel mondo dello spettacolo, spesso dominato da polemiche e volgarità, Pino si è distinto per la sua eleganza e umiltà. Laura Valente sottolinea queste qualità come caratteristiche distintive della vita e della carriera del marito. “In un mondo di volgarità, di falsi valori, di voce alta, di polemiche e maleducazione, mi sento di poter affermare che il finale del suo spettacolo è invece un raro esempio di bellezza, eleganza ed umiltà, come d’altronde lo è stata tutta la sua vita.” Queste parole riecheggiano l’amore e il rispetto che Laura nutre per il marito, enfatizzando il modo in cui la sua vita e la sua musica hanno toccato le vite di molti.