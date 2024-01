Villanova Canavese, Torino: un passante butta la spazzatura e si accorge che all’interno del cassonetto c’è un neonato

0 SHARES Condividi Tweet

Un operaio di 49 anni ha salvato un neonato trovato in un cassonetto dei rifiuti a Villanova Canavese, Torino, dopo aver sentito i suoi lamenti

A Villanova Canavese, un piccolo paese vicino a Torino, un uomo di 49 anni ha vissuto un’esperienza incredibile mentre stava buttando la spazzatura. Attirato da strani lamenti provenienti da un cassonetto, l’uomo ha scoperto un neonato abbandonato all’interno di un sacchetto di plastica. La scena, da brividi, ha mostrato il piccolo ancora con la placenta e il cordone ombelicale attaccati. Nonostante il freddo e le condizioni avverse, per fortuna il neonato è stato trovato in tempo. I medici del 118 e i carabinieri sono intervenuti immediatamente, fornendo le prime cure al bambino e trasportandolo all’ospedale di Ciriè. Fortunatamente, il piccolo sta bene, sfuggendo alle potenziali conseguenze gravi dell’esposizione alle basse temperature.

Un salvataggio inaspettato

L’uomo, un operaio residente vicino al luogo del ritrovamento, ha agito tempestivamente, dimostrando un grande senso di umanità e coraggio. La sua abitazione si trova a poca distanza dal cassonetto, situato in un vicolo non lontano dal centro del paese. Questo evento ha scosso l’intera comunità di Villanova Canavese, una località di circa mille abitanti situata a meno di trenta chilometri a nord di Torino. Attualmente i carabinieri stanno indagando sull’accaduto, cercando di ricostruire le circostanze che hanno portato all’abbandono del neonato. Finora non sono stati individuati sistemi di sorveglianza nella zona che potrebbero fornire ulteriori indizi.

Una comunità sotto shock

La comunità di Villanova Canavese è rimasta scossa da questo episodio. Mentre le autorità stanno lavorando per fare luce sull’accaduto, i cittadini esprimono la loro preoccupazione e il loro sgomento di fronte a un atto così disumano. La vicenda ha suscitato un’ondata di solidarietà. Il gesto eroico dell’uomo che ha salvato il neonato è un raro esempio di altruismo e compassione in una situazione di estrema gravità.