Pistoia, durante un matrimonio crolla il solaio, oltre 30 feriti tra cui 5 bambini gravissimi

0 SHARES Condividi Tweet

Un tragico crollo di solaio in un ristorante di Pistoia durante un matrimonio ha provocato più di 30 feriti, tra cui bambini e 5 in gravi condizioni

Il giorno che doveva essere di festa e gioia si è trasformato in tragedia a Pistoia, dove il solaio di un ristorante è crollato improvvisamente durante il ricevimento di un matrimonio. La disastrosa situazione ha lasciato almeno 30 persone ferite, con bambini tra i coinvolti. Cinque ospiti, classificati in codice rosso, hanno subito ferite gravi e sono stati trasportati urgentemente negli ospedali più vicini. Inizialmente, i vigili del fuoco hanno stimato che le persone coinvolte fossero 64, ma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha chiarito la situazione attraverso i social media: “Sono in contatto diretto con i nostri ospedali e sanitari che stanno dando il massimo. La situazione al momento, 30 feriti di cui cinque gravi: due persone in codice rosso all’ospedale di Pistoia, due a Careggi, una a Prato. Cinque codici gialli trasportati a Prato, Pistoia, Torregalli e Lucca. Venti codici verdi divisi tra Pescia, Torregalli, Lucca, Empoli e Pistoia”.

Interventi immediati e indagini in corso

Subito dopo il crollo, i soccorritori hanno lavorato senza sosta per assistere le vittime. Medici e paramedici del 118 sono intervenuti sul posto per fornire le prime cure, mentre i carabinieri hanno iniziato a indagare sulle cause dell’incidente. Non essendoci sistemi di sorveglianza nella zona, le indagini si concentrano sulla struttura del ristorante e sulla possibile negligenza nella manutenzione. La comunità di Pistoia e i familiari degli invitati si sono raccolti attorno alle vittime, offrendo supporto e conforto in questo momento difficile.

Una comunità sotto shock

La notizia del crollo ha scosso profondamente la comunità di Pistoia e ha attirato l’attenzione dei media nazionali. La tragedia ha posto l’accento sulla sicurezza degli edifici pubblici e sull’importanza di controlli regolari per prevenire simili incidenti. Mentre le vittime si riprendono dai loro infortuni, la città di Pistoia si unisce nella speranza per una pronta guarigione di tutti i coinvolti. La solidarietà mostrata dai cittadini e dalle autorità locali dimostra la forza della comunità di fronte a eventi così devastanti.