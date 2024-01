Pixie Curtis, influencer a 11 anni con un patrimonio accumulato di 7 milioni di dollari vuole cambiare vita: “Ora voglio un po’ rilassarmi”

0 SHARES Condividi Tweet

Pixie Curtis, influencer di 11 anni, dopo aver guadagnato 7 milioni di dollari, decide di concentrarsi sulla sua vita da bambina e sulla scuola.

Pixie Curtis, una giovane influencer australiana, ha raggiunto un successo straordinario all’età di soli 11 anni. Con l’abile direzione di sua madre, l’imprenditrice Roxy Jacenko, Pixie ha gestito due aziende di successo: Pixie’s Fidgets e Pixie’s Bows. Grazie a questi affari, la giovane Pixie ha potuto godere di un lusso incredibile per la sua età, tra cui viaggi in jet privati e soggiorni nei migliori hotel del mondo. La madre, Roxy, non ha risparmiato spese per la figlia, organizzando persino una festa di compleanno da 23.000 dollari e regalandole un’auto da 190.000 dollari. La famiglia ha annunciato che, con i 7 milioni di dollari accumulati, Pixie si prepara a tornare a una vita più tipica di una bambina della sua età.

L’impatto della vita da influencer su Pixie

Nonostante il successo e la ricchezza, la vita di Pixie come influencer non è stata priva di sfide. La ragazza ha espresso il desiderio di “rilassarsi e concentrarsi su sè stessa”, preparandosi per l’ingresso alle scuole superiori. La madre, Roxy, ha sostenuto questa decisione, affermando che è ora che Pixie si concentri sulla scuola. Il negozio online di Pixie, Pixie’s Pix, continuerà a operare, ma tornerà alle sue origini, vendendo soltanto accessori per capelli per bambini di ogni età. Questo cambio di rotta suggerisce un ritorno a una vita più normale e meno incentrata sul mondo del business e dei social media.

Il futuro di Pixie e il ruolo della madre

Il futuro di Pixie Curtis appare ora focalizzato sull’istruzione e sulle attività tipiche di una preadolescente. La madre imprenditrice Roxy Jacenko si dedicherà a supportare la figlia nei suoi studi e nel suo sviluppo personale, tranquillizzando i followers e i pedagogisti che la priorità sarà ora l’educazione di Pixie. La decisione di fare un passo indietro dal mondo dell’influencer marketing

per concentrarsi sulla vita da bambina segna una svolta significativa per Pixie. Nonostante il successo straordinario ottenuto in giovane età, la sua famiglia sembra determinata a garantirle un’infanzia il più normale possibile. Questo cambiamento potrebbe anche offrire a Pixie l’opportunità di godersi le semplici gioie dell’infanzia, come giocare con il fratello minore e i coetanei, invece di concentrarsi sul business e sulle apparenze sui social media. Con l’adolescenza all’orizzonte, Pixie si prepara a entrare in una nuova fase della sua vita, con la speranza che la notorietà precoce non abbia influito negativamente sul suo sviluppo e sul suo benessere a lungo termine.