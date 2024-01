Carnevale di Putignano, forse Amadeus il padrino dell’evento nella giornata di sabato 17 febbraio

0 SHARES Condividi Tweet

Per il Carnevale di Putignano, si vocifera che Amadeus, il famoso conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, potrebbe essere tra gli ospiti speciali il 17 febbraio

Mancano poche settimane all’inizio del Carnevale di Putignano, e l’entusiasmo per l’evento cresce giorno dopo giorno. La Fondazione Carnevale sta lavorando sodo per finalizzare il programma e, nonostante il riserbo, iniziano a emergere i primi nomi dei possibili ospiti VIP. Tra questi, fonti attendibili, ma ancora non ufficialmente confermate, suggeriscono che gli organizzatori stanno cercando di garantire la presenza di Amadeus, il rinomato conduttore televisivo e direttore artistico del Festival di Sanremo. La sua partecipazione sarebbe prevista per il gran finale, in programma sabato 17 febbraio.

Amadeus, un ospite di prestigio

Dopo l’assegnazione del titolo di madrina a Mara Venier lo scorso anno, la signora della domenica pomeriggio in TV, quest’anno il Carnevale di Putignano spera di accogliere un’altra stella della televisione italiana. Amadeus, noto per la sua bravura e simpatia irresistibili, potrebbe essere il padrino dell’edizione 2024. La sua presenza rappresenterebbe un grande colpo per l’evento, aggiungendo un ulteriore tocco di fascino e prestigio alla manifestazione.

Altri nomi celebri in lizza

Oltre a Amadeus, il Carnevale di Putignano potrebbe ospitare altri nomi celebri del panorama musicale e dello spettacolo italiano. Tra questi, si parla di Alan Sorrenti, Jo Squillo, Albertino e Fargetta, figure amate dal pubblico e capaci di attirare ulteriori attenzioni sull’evento. La presenza di queste personalità sarebbe un’ulteriore conferma dell’importanza e del richiamo del Carnevale di Putignano, un evento che ogni anno attira migliaia di visitatori e appassionati da tutta Italia. La possibilità di vedere questi artisti sul palco del Carnevale rende l’attesa ancora più emozionante e aumenta le aspettative per un evento che promette di essere ricco di sorprese e divertimento.