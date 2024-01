Matrimonio a Pistoia si trasforma in tragedia: crollo del pavimento del ristorante causa almeno 30 feriti, 5 in gravi condizioni. “Tra i coinvolti ci sono anche bambini”

0 SHARES Condividi Tweet

Durante un ricevimento di matrimonio a Pistoia, il solaio di un ristorante crolla, causando 30 feriti, di cui 5 in condizioni gravi.

La tragedia al ricevimento

Il crollo improvviso del solaio in un ristorante situato nell’ex convento di Giaccherino, a Pistoia, ha trasformato una celebrazione di matrimonio in una scena di caos e disperazione. Questo tragico evento si è verificato mentre una sessantina di invitati, principalmente giovani, ballavano al primo piano. La voragine creatasi ha fatto precipitare le persone al piano terra, seppellendole sotto i detriti.

La risposta immediata dei soccorsi

Sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori, tra cui diverse ambulanze, i vigili del fuoco del comando provinciale di Pistoia, la polizia, i carabinieri e i vigili urbani.

Sono state allertate le strutture ospedaliere regionali per garantire il tempestivo soccorso e l’assistenza necessaria.

I feriti sono stati trasportati in vari ospedali della zona, tra cui Pistoia, Prato, Empoli e Pescia. Tra questi, ci sono anche bambini, come riportato dall’assessore alla Protezione civile Alessio Bartolomei.

Il bilancio e l’assistenza

Nonostante l’entità del disastro, non si registrano vittime. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha comunicato che sono stati trasportati 30 feriti, di cui cinque in condizioni gravi.

Le autorità locali, tra cui il sindaco Alessandro Tomasi, hanno immediatamente visitato il luogo dell’incidente, assicurando che tutti gli ospedali sono stati allertati per gestire la situazione al meglio.

Le indagini sono in corso per determinare le cause del crollo e per assicurare che gli ospiti del matrimonio ricevano tutta l’assistenza necessaria.