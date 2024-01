Suonano al citofono ma non risponde nessuno. Studente di 21 anni trovato senza vita nel suo letto, morto per un malore improvviso

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Spadoni, uno studente di 21 anni del Politecnico di Torino, è stato tragicamente trovato morto nel suo letto a Torino, lasciando la comunità in lutto.

Una tragica scoperta a Torino

La città di Torino si è svegliata con la tragica notizia della morte di Francesco Spadoni, uno studente di 21 anni iscritto alla Facoltà di Design&Comunicazione del Politecnico di Torino. Gli amici, preoccupati per la mancanza di notizie, hanno fatto la macabra scoperta nel suo appartamento nel centro cittadino.

Non avendo ricevuto risposta, hanno chiamato i vigili del fuoco che, sfondando la porta, hanno trovato il giovane privo di vita nel suo letto. Le cause del decesso al momento non sono chiare.

Chi era Francesco Spadoni

Francesco, appena tornato a Torino dopo aver trascorso le vacanze di Natale con la famiglia a Mirano (Venezia), era noto per la sua passione per il disegno e la poesia.

Un suo componimento è stato scelto per l’epigrafe funebre, testimoniando il suo spirito sensibile e artistico.

Era descritto come un ragazzo dolce, discreto e benvoluto da tutti. Lascia una famiglia e molti amici che lo ricordano con affetto. I funerali si svolgeranno a Mirano, dove la comunità è profondamente scossa dalla sua perdita.

La città in lutto

La notizia ha lasciato sconvolta tutta la comunità accademica e cittadina. Il parroco di Mirano, Don Artemio, ha espresso il suo cordoglio e quello dei cittadini, evidenziando lo shock generale per la perdita improvvisa e tragica del giovane.