Passeggero aggredisce copilota per un ritardo di 10 ore: momenti di grande tensione

Un passeggero ha aggredito fisicamente il copilota di un volo dopo un ritardo estenuante di oltre dieci ore, scatenando caos e preoccupazione

Un passeggero a bordo di un volo IndiGo da Delhi a Goa ha perso il controllo e ha aggredito il copilota Anup Kumar. Il motivo? Un ulteriore ritardo annunciato dopo che l’aereo era rimasto fermo in pista per oltre dieci ore a causa di problemi meteorologici. Un video dell’incidente, che mostra l’uomo con una felpa gialla con cappuccio correre lungo l’aereo e colpire il copilota, è diventato virale sui social media. L’escalation della tensione riflette la frustrazione dei passeggeri per i lunghi ritardi, ma solleva preoccupazioni serie sulla sicurezza e sul comportamento accettabile in aeroporto e durante il volo.

Intervento immediato e conseguenze legali

Gli assistenti di volo e altri passeggeri sono intervenuti per fermare l’uomo, identificato come Sahil Kataria, evitando ulteriori violenze. La situazione ha richiesto l’immediato sbarco di Kataria e la sua consegna alle forze di polizia. Il pilota ha poi presentato una denuncia contro Kataria, innescando un’indagine formale.

Una giornata di disagi all’aeroporto

L’incidente è avvenuto in una giornata particolarmente difficile all’aeroporto di Delhi, con 110 voli in ritardo e 79 cancellazioni, prevalentemente dovute a condizioni meteorologiche avverse, come la fitta nebbia. Sul volo IndiGo parcheggiato per oltre 10 ore, la frustrazione dei passeggeri è culminata con l’annuncio del cambio equipaggio, necessario per rispettare le normative sulle ore di riposo dei piloti e del personale di bordo, fondamentali per garantire la sicurezza e il benessere in volo.