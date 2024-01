Ritrovata la sua maestra dopo 42 anni tramite Facebook: “Mi leggeva i libri quando ero in ospedale per la leucemia”

0 SHARES Condividi Tweet

Annalisa Prevete, superata una leucemia infantile, ritrova dopo 42 anni l’insegnante che le fu accanto durante i difficili momenti in ospedale, grazie all’aiuto dei social media.

Una ricerca emotiva su Facebook

Annalisa Prevete, oggi quarantaduenne e madre, ha lanciato un appello su Facebook per ritrovare la sua ex insegnante, Stefania Fiorucci, che le aveva insegnato e offerto sostegno mentre combatteva la leucemia da bambina all’ospedale San Gerardo di Monza. «Sono alla ricerca di una persona. Nel 1989 mi trovavo ricoverata all’ospedale San Gerardo,ero una bambina malata di leucemia – si legge sulla pagina Facebook –… Mi piacerebbe rintracciarla. Grazie».

Il legame speciale con l’insegnante

Prevete ha descritto come l’insegnante abbia avuto un ruolo cruciale nella sua infanzia, aiutandola a superare un periodo estremamente difficile. «Ci sono stata un po’ – rivela il Corriere della Sera, riportando le parole della donna –… Una forma di leucemia “meno cattiva”». L’insegnante era una figura di sosteg

eno e guida, accompagnandola nel suo percorso di guarigione e apprendimento. «La sua presenza è stata importantissima, mi leggeva i libri, era dolce, mi ha permesso di non perdere l’anno».

Un commovente ricongiungimento dopo decenni

Grazie alla comunità online del gruppo “Sei di Monza se”, Prevete e la sua ex insegnante Fiorucci si sono ritrovate, seppur virtualmente. Questo ricongiungimento, avvenuto dopo 42 anni, ha suscitato grande emozione in entrambe. La maestra, ancora in attività ma prossima alla pensione, è stata felice di riallacciare i contatti con la sua ex allieva. «Purtroppo incontrarsi sarà difficile, io abito in Maremma. Ma rimettersi in contatto sarebbe bello. In tanti anni ho spesso pensato a lei», ha condiviso Prevete.