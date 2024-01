Puglia, al culmine di una lite colpisce più volte a compagna con un tubo di ferro, salvata la donna da un carabiniere fuori servizio

0 SHARES Condividi Tweet

In un grave episodio di violenza domestica a Nardò, un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la sua compagna con un tubo in ferro, interrotto dall’intervento coraggioso di una carabiniera fuori servizio.

Intervento tempestivo salva una donna

In un drammatico confronto avvenuto su una strada di Nardò, un uomo di 36 anni, operaio della zona, ha inseguito e aggredito la sua compagna con un tubo in ferro. La situazione è stata sventata grazie all’intervento prontissimo di una carabiniera fuori servizio che si è trovata casualmente sul posto. La sua azione ha permesso di assistere la vittima e di fermare l’aggressore prima che potesse infliggere ulteriori danni.

L’arresto dell’aggressore e il contesto della violenza

L’aggressore, già noto per comportamenti violenti e autoritari nei confronti della sua ex compagna, è stato arrestato e accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, con l’aggravante della violenza domestica. Questo episodio si inserisce in una preoccupante sequenza di casi simili in Puglia, dove la violenza domestica continua a essere una grave problematica sociale.

Precedenti di violenza dell’aggressore

Questo non è il primo incidente di violenza attribuito a questo uomo. Già nel settembre 2022, fu denunciato da un

‘altra compagna per il suo comportamento sempre più violento e autoritario. Questi episodi ripetuti evidenziano la necessità di un intervento più efficace e di supporto alle vittime di violenza domestica.