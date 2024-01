Shannen Doherty sta preparando il suo funerale: “So che sto per andarmene”

0 SHARES Condividi Tweet

Shannen Doherty, meglio conosciuta come Brenda nella celebre serie Beverly Hills 90210, sta combattendo una dura battaglia contro il cancro al cervello. Nonostante le metastasi avanzino, l’attrice continua a lavorare al suo podcast “Let’s be clear”, dove condivide la sua carriera e le esperienze ai raduni delle serie TV. Attaccata alla vita e alla sua arte, la Doherty ha recentemente condiviso notizie che hanno scosso i suoi fan: ha già pianificato il suo funerale, accettando la gravità della sua condizione.

I piani per il funerale

Nel suo ultimo episodio del podcast, Doherty ha rivelato di voler essere cremata e di desiderare che le sue ceneri siano sparse a Malibu insieme a quelle del padre e del suo cane. “So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli perché so che accadrà e che me ne sto andando,” ha spiegato. Ha espresso anche il desiderio di avere un funerale intimo, con una lista di invitati ridotta solo a coloro che lei ritiene sinceri: “Vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì”.

Un messaggio chiaro

Doherty ha anche mandato un messaggio a coloro che l’hanno fatta soffrire, sottolineando che non vuole persone ipocrite al suo funerale. Ha affermato che preferirebbe coerenza piuttosto che falsità, desiderando che il suo funerale sia una sincera celebrazione dell’amore, non un evento per piangere. Infine, ha concluso dicendo di aver già organizzato tutto per il suo funerale, che prevede si svolgerà a casa sua, luogo di molti momenti felici.