Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli sotto attacco mediatico dopo la morte di Giovanna Pedretti, per loro minacce da brividi

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli affrontano un’ondata di critiche e minacce online dopo aver messo in dubbio la veridicità di un post di Giovanna Pedretti, la ristoratrice che si è suicidata.

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si trovano al centro di una nuova gogna mediatica. Dopo il suicidio di Giovanna Pedretti, la ristoratrice che aveva risposto a una recensione sulla sua pizzeria, la Lucarelli e Biagiarelli hanno messo in dubbio la veridicità di quel post, suggerendo che fosse stato creato ad arte per pubblicità. Questa posizione ha scatenato una violenta reazione online. La Lucarelli ha condiviso su Instagram le minacce ricevute: “So dove abiti, veniamo a casa tua a pestarti”. Altre minacce includono avvertimenti violenti e accuse di aver istigato al suicidio.

Lo sfogo della figlia della Pedretti

La figlia di Giovanna Pedretti ha espresso la sua angoscia su Instagram, criticando duramente Selvaggia Lucarelli per il suo ruolo nella tragedia di sua madre. “L’accanirsi è pericoloso. Grazie ‘signora’ per aver massacrato in via mediatica la mia mamma. Cerchi pure la sua prossima vittima”, ha scritto. Queste parole rispecchiano il dolore e la frustrazione per la perdita della madre e l’impatto devastante che l’attenzione mediatica ha avuto sulla sua famiglia.

La riflessione della Lucarelli sui social

Selvaggia Lucarelli, dopo il ritrovamento del corpo di Pedretti, ha riflettuto sui pericoli dei social media. Ha osservato che “i social sono pericolosi” e che “la distanza tra l’altare e la polvere è un nanosecondo”. Questo commento evidenzia la rapidità con cui la reputazione e l’immagine pubblica possono cambiare nel mondo digitale, spesso con conseguenze irreversibili. La situazione della Lucarelli e di Biagiarelli dimostra la complessità e i rischi del dibattito pubblico nell’era dei social media.