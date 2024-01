Julio Iglesias fermato in aeroporto con 42 Kg di cibo: nel suo bagaglio, dai lamponi alla rucola

0 SHARES Condividi Tweet

Julio Iglesias, il famoso cantante spagnolo, è stato fermato nell’aeroporto di Punta Cana per aver trasportato una valigia contenente 42 chili di cibo, tra cui rucola, fragole e lamponi.

Julio Iglesias ha iniziato il nuovo anno con un inconveniente aeroportuale. Il cantante è stato fermato dalle autorità all’aeroporto di Punta Cana, nella Repubblica Dominicana, per aver trasportato una valigia stracolma di generi alimentari. Il bagaglio di Iglesias conteneva circa 42 chilogrammi di prodotti, tra cui rucola, fragole, funghi, pomodori, spinaci e lamponi. La sicurezza dell’aeroporto ha esaminato il cibo, ma alla fine l’incidente si è risolto in un malinteso.

Julio Iglesias e la sua passione per il cibo

Non è la prima volta che Iglesias si trova in situazioni simili. Chi conosce bene il cantante spagnolo sa che ha l’abitudine di portare con sé cibo ogni volta che viaggia da Madrid. Iglesias, autore di successi come “Manuela”, ha una predilezione particolare per vino e prosciutto nazionali, che spesso include nel suo bagaglio.

Julio Iglesias spiega la verità

Iglesias ha preso spunto da questo episodio per chiarire la situazione su Instagram, affermando: «Solo io posso raccontare la mia storia». Nonostante l’incidente e la confusione iniziale, il cantante ha mantenuto il suo buon umore, dimostrando la sua passione per la cucina e i prodotti di qualità. Questa peculiarità aggiunge un tocco unico alla sua già colorata personalità pubblica.