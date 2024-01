Puglia, incidente mortale: tir si ribalta e invade corsia opposta

0 SHARES Condividi Tweet

Un tragico incidente sulla superstrada Foggia-Candela ha causato la morte del conducente di un tir e il ferimento di un altro automobilista.

Un tragico incidente si è verificato sulla superstrada Foggia-Candela, dove un tir si è scontrato con un’auto di grossa cilindrata e si è ribaltato, sfondando il guardrail e finendo sull’altra corsia. Purtroppo, l’impatto ha portato alla morte del conducente del tir e ha lasciato ferito l’autista dell’altra vettura. L’incidente è avvenuto in direzione Foggia, vicino allo svincolo per Deliceto sulla ‘Bradanica’, in corrispondenza di Ascoli Satriano al km 21,000.

Intervento delle forze dell’ordine e chiusura della strada

Sul posto sono intervenuti immediatamente la polizia stradale e gli operatori dell’Anas per gestire la situazione e indagare sulla dinamica dell’incidente. I vigili del fuoco e le squadre dell’Anas hanno lavorato al ripristino della circolazione stradale, ma il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni a causa della gravità dell’incidente. Il tir ha abbattuto il guardrail, invadendo la carreggiata opposta e causando gravi conseguenze.

Le tragiche conseguenze e la situazione attuale

L’autotrasportatore alla guida del tir è rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo. Nonostante il tempestivo trasporto in ospedale da parte dell’ambulanza del 118, è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite. La carreggiata in direzione Matera è stata provvisoriamente chiusa al traffico mentre si procedeva con le operazioni di rimozione del tir e di messa in sicurezza dell’area.