Bari, pizzeria Botta, Nicola Botta festeggia la riapertura di via Carulli: ‘È una Liberazione'”

Il proprietario della pizzeria Botta a Bari, Nicola Botta, celebra con entusiasmo la riapertura di Via Carulli, dopo anni di disagi causati dai lavori edili.

Dopo sei lunghi anni di attesa, Via Carulli a Bari ha finalmente detto addio ai cantieri che ne hanno interrotto la viabilità, ristabilendo il traffico a doppio senso. La rimozione della recinzione del cantiere edile, che dal 2018 ha bloccato una delle strade più trafficate del quartiere Madonnella, ha scatenato un’ondata di festeggiamenti tra i residenti. Fumogeni e fuochi d’artificio hanno illuminato la notte tra il 15 e il 16 gennaio, segnando simbolicamente la “liberazione” di una strada che per anni è stata inaccessibile.

La festa di Nicola Botta

Nicola Botta, proprietario dell’omonima pizzeria, ha espresso la sua gioia per la riapertura della strada condividendo un video in stile ultras sui social media. “Finalmente,” ha scritto il ristoratore nel suo post. In passato, Botta aveva ripetutamente lamentato l’impatto negativo del cantiere sul commercio locale. La scarsa visibilità della sua pizzeria, nascosta dietro il cantiere, aveva ridotto notevolmente il flusso di clienti, soprattutto turisti.

Impatto del cantiere sul commercio locale

La chiusura prolungata di Via Carulli ha rappresentato un ostacolo significativo per molti commercianti della zona, tra cui Nicola Botta. La riapertura della strada non è solo una vittoria per la comunità ma anche un segnale di speranza per il rilancio economico del quartiere. La determinazione e la resistenza dei residenti e dei commercianti come Botta hanno finalmente portato a un lieto fine, simboleggiato dai festeggiamenti che hanno segnato la fine di un lungo periodo di disagi.