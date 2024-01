Guardrail trapassa e sfonda auto con a bordo quattro ragazzi tra i 19 e 23 anni, macchina completamente distrutta, ragazzi illesi

0 SHARES Condividi Tweet

In un incidente stradale vicino a Trento, un guardrail ha trapassato l’auto con quattro ragazzi a bordo. Fortunatamente, tutti sono illesi, evitando una tragedia

Un incredibile incidente si è verificato ieri sera, lunedì 15 gennaio, nelle strade della Vallagarina, in provincia di Trento. Quattro giovani, di cui uno di 23 anni e gli altri tre di 19, stavano viaggiando su una Opel verso casa in provincia di Mantova dopo alcuni giorni trascorsi sulle montagne trentine. Il conducente ha perso il controllo dell’auto, che ha iniziato a sbandare fino a schiantarsi contro un guardrail. La lamiera metallica ha sfondato l’auto, fermandosi a pochi centimetri dai ragazzi, che incredibilmente sono usciti illesi dal terribile impatto.

L’intervento dei soccorsi

Subito dopo l’incidente, sono accorsi sul posto ambulanze, vigili del fuoco di Volano e carabinieri per effettuare i rilievi e gestire il traffico. L’area è stata isolata e messa in sicurezza mentre i soccorritori si sono presi cura dei quattro giovani. Nonostante la violenza dell’urto, i ragazzi hanno riportato solo lievi contusioni e, dopo una prima assistenza, hanno rifiutato il trasporto all’ospedale per ulteriori accertamenti. La loro auto, invece, ha subito danni ingenti ed è risultata completamente distrutta.

La fortuna nel disastro

Questo incidente ha evitato di poco una possibile tragedia. La fortuna ha giocato un ruolo fondamentale nel salvare la vita dei quattro ragazzi. Il guardrail che ha trapassato il motore dell’auto avrebbe potuto causare gravi danni fisici o persino la morte, ma per fortuna si è fermato appena in tempo.