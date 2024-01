Puglia, al passaggio a livello aspettano che passi il treno uscendo dalle macchine e aprendo sedie, il web impazzisce di like

0 SHARES Condividi Tweet

Una foto di persone sedute su sedie pieghevoli in attesa al passaggio a livello di Trani è diventata virale, catturando l’umorismo e la pazienza degli abitanti

A Trani, un’immagine curiosa sta attirando l’attenzione sui social media. Al passaggio a livello chiuso, alcuni residenti, impossibilitati a proseguire con le loro auto, hanno deciso di scendere e aspettare l’apertura seduti su sedie pieghevoli, portate probabilmente da casa. Lo scatto, condiviso dalla pagina Instagram Trani 2.0, mostra persone che trasformano un normale momento di attesa in una scena quasi da cinema all’aperto. La foto, diventata virale, ha raccolto numerosi commenti divertiti e sorpresi da questa iniziativa.

Commenti e reazioni sui social

L’immagine ha suscitato reazioni variegate tra gli utenti di Instagram. Un utente ha commentato: «Io sono quello seduto, non pensavo di essere paparazzato alle 23», mentre altri si interrogavano sul destino delle sedie: «Ma le sedie le lasciano lì o le portano con loro sottobraccio?». Alcuni hanno persino suggerito che, considerando i lunghi tempi di attesa al passaggio a livello, si potrebbe pensare di chiedere al Comune di installare panchine e distribuire pop corn a tutti i presenti, trasformando l’attesa in un vero e proprio evento.

Un fenomeno tipico dell’era social

Nell’epoca dei social media, qualsiasi momento della vita quotidiana possa trasformarsi in un fenomeno virale. L’immagine delle persone sedute pacificamente in attesa al passaggio a livello a Trani non solo ha offerto un momento di leggerezza e umorismo ma ha anche messo in luce la creatività e la pazienza della comunità locale di fronte alle piccole sfide quotidiane.