Laura Pausini viene affiancata da una macchina di fan che la vogliono salutare, lei li ringrazia e poi si raccomanda: “Andate piano”

0 SHARES Condividi Tweet

Laura Pausini, durante un viaggio in macchina, ha avuto un incontro sorprendente con alcuni fan, che l’hanno fermata per ringraziarla. La loro interazione è diventata virale su TikTok.

Laura Pausini ha sempre mostrato un grande affetto nei confronti dei suoi fan e non perde occasione per dimostrare la sua gratitudine. Un recente video su TikTok testimonia questo legame speciale. Mentre viaggiava in macchina con il suo autista, alcuni fan hanno affiancato il suo veicolo per salutarla e ringraziarla. La cantante, riconosciuta per la sua cordialità, ha risposto con un sorriso, ringraziando a sua volta i fan per il loro continuo supporto.

L’incontro su tiktok

Il video condiviso da Sara Contino su TikTok mostra il momento in cui la macchina di Laura Pausini si è fermata. I fan, eccitati, hanno gridato dal finestrino della loro auto: “Cinque date Laura, ma per te qualsiasi cosa”. Laura Pausini ha risposto con un caloroso “Grazie mille”. Prima di proseguire, ha raccomandato ai ragazzi di guidare con prudenza, dicendo: “Andate piano”. La ragazza che ha pubblicato il video ha raccontato che lei e i suoi amici seguono la cantante da anni, partecipando a vari eventi e incontri.

Laura Pausini e l’interazione con i fan

Laura Pausini ha sempre cercato di condividere i suoi successi con i fan. In un’occasione particolare, durante una diretta su Instagram per il lancio del suo film “Laura Pausini- Piacere di Conoscerti” nell’aprile 2022, si è verificato un episodio insolito: si è collegata con due fan brasiliani che, sorpresi dalla sua chiamata, non hanno avuto il tempo di vestirsi, essendo impegnati in un’attività intima. La cantante ha gestito la situazione con ironia e simpatia, dimostrando ancora una volta il suo spirito aperto e la sua capacità di connettersi con i fan in ogni situazione.