Ex annunciatrice TV della Rai sottrare le chiavi della macchina alla sorella e pretende 15 euro in cambio della restituzione, condannata per estorsione

Una ex signorina buonasera della Rai, è stata condannata a un anno e due mesi di reclusione per aver estorto denaro alla sorella.

Virginia Sanjust, figlia dell’attrice Antonella Interlenghi e del nobile sardo Giovanni Sanjust di Teulada, ha ricevuto una condanna di un anno e due mesi per estorsione. L’ex signorina buonasera della Rai è stata accusata di aver sottratto alla sorella le chiavi di casa e dell’auto, chiedendo poi 15 euro per restituirle. La vicenda, che si è svolta ad ottobre 2022, ha visto l’intervento degli agenti del commissariato di Ponte Milvio e l’analisi della Procura. Sanjust aveva già affrontato un processo per tentata estorsione ai danni della nonna, l’attrice Antonietta De Pascale, in arte Antonella Lualdi.

La difesa e il contesto familiare

Il figlio di Sanjust, Giancarlo Armati, nominato tutore legale della madre, ha sottolineato gli evidenti problemi di salute di Sanjust, affermando che “andrebbe aiutata, non processata”. Dopo la sentenza, ha espresso il suo disappunto per la decisione del tribunale, sottolineando una controversia in corso per la divisione di un patrimonio di consistente entità. Ha inoltre lamentato che alcuni coeredi, inclusa la sorella di sua madre, stessero strumentalizzando la giustizia per i propri scopi.

Le precedenti vicende legali

Non è la prima volta che Sanjust si trova di fronte alla giustizia. Nel giro di un mese, è stata rinviata a giudizio per l’estorsione alla sorella e arrestata per aver rovistato nel bagagliaio di una Smart parcheggiata, venendo poi condannata per tentato furto. In precedenza, era stata assolta dall’accusa di tentata estorsione ai danni della nonna, l’attrice Antonella Lualdi, che aveva perdonato la nipote prima della sua morte avvenuta nel 2022. Sanjust aveva reagito violentemente quando la nonna aveva rifiutato di darle 10 euro, arrivando a insultarla e a danneggiare la sua casa. La triste conclusione di queste vicende legali segna un altro capitolo nel percorso personale e professionale di Virginia Sanjust, un tempo figura televisiva amata e ora al centro di controversie giudiziarie.