Deputata sorpresa a rubare in una boutique di lusso si dimette, poi si giustifica così: “Ero stressata dal lavoro”

Una deputata si è dimessa dal Parlamento dopo essere stata beccata a rubare vestiti in negozi di lusso, citando gravi problemi di salute mentale dovuti allo stress lavorativo.

Golriz Ghahraman, deputata neozelandese, si è trovata al centro di uno scandalo dopo essere stata sorpresa a rubare vestiti in negozi di lusso ad Auckland. A seguito di queste accuse, la polizia ha confermato di aver indagato su di lei, portando alla sua decisione di dimettersi immediatamente dal Parlamento. Ghahraman è stata accusata di aver rubato almeno tre volte da due negozi di abbigliamento durante le festività natalizie. Nonostante le denunce siano state ritirate e la 42enne non sia stata accusata di alcun crimine, l’incidente ha avuto un impatto significativo sulla sua carriera politica.

La salute mentale di Ghahraman

Nelle sue dichiarazioni pubbliche, Golriz Ghahraman ha sottolineato che la sua salute mentale è stata gravemente compromessa dallo stress legato al suo lavoro. Ha ringraziato le boutique per la gentilezza e l’empatia dimostrate, annunciando le sue dimissioni martedì col consenso dei suoi colleghi di partito. “Non è un comportamento che posso spiegare perché non è razionale in alcun modo e, dopo la valutazione medica, capisco che non sto bene”, ha detto la politica. Ha aggiunto che un professionista della salute mentale ha identificato il suo comportamento come una risposta a un trauma precedentemente non riconosciuto e allo stress estremo.

Reazioni e background di Ghahraman

I colleghi di Ghahraman nel partito dei Verdi hanno espresso profondo rammarico per la sua situazione, ricordando il suo significativo contributo in Parlamento e il duro lavoro svolto. Hanno evidenziato che, fin dall’ingresso in parlamento, Ghahraman ha dovuto affrontare violenze verbali continue, minacce di violenza sessuale e fisica e minacce di morte, arrivando persino a ricevere una scorta nel 2019 a causa delle minacce ricevute. Ghahraman, ex avvocato delle Nazioni Unite per i diritti umani e primo rifugiato eletto al parlamento neozelandese, ha anche lottato con la diagnosi di sclerosi multipla, ricevuta durante il suo mandato.